В Ливенском районе в селе Навесное в Храме в честь Богоявления Господня появились новые святыни

В Ливенском районе в селе Навесное в местном православном Храме в честь Богоявления Господня появились новые святыни. Об этом пишет газета «Уездный город».

Теперь в церкви хранятся целых 12 ковчегов с частицами святынь и мощей, собранных со всего мира.

В их числе — фрагменты тернового венца Христа (из Рима) и креста Господня (с горы Афон из Греции).