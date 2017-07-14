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В Ливенском районе в селе Навесное в Храме в честь Богоявления Господня появились новые святыни

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14.07.2017

В Ливенском районе в селе Навесное в местном православном Храме в честь Богоявления Господня появились новые святыни. Об этом пишет газета «Уездный город».

Теперь в церкви хранятся целых 12 ковчегов с частицами святынь и мощей, собранных со всего мира.

В их числе — фрагменты тернового венца Христа (из Рима) и креста Господня (с горы Афон из Греции).

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