В Ливенском районе в селе Навесное в Храме в честь Богоявления Господня появились новые святыни
14.07.2017
В Ливенском районе в селе Навесное в местном православном Храме в честь Богоявления Господня появились новые святыни. Об этом пишет газета «Уездный город».
Теперь в церкви хранятся целых 12 ковчегов с частицами святынь и мощей, собранных со всего мира.
В их числе — фрагменты тернового венца Христа (из Рима) и креста Господня (с горы Афон из Греции).
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