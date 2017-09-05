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  3. В Ливенском районе отремонтируют сельскую школу за 51,5 млн. руб.

В Ливенском районе отремонтируют сельскую школу за 51,5 млн. руб.

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05.09.2017

Финансовые средства на ремонт школы в селе Успенское предусмотрены межведомственной инвестиционной программой «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области». Работы запланированы на 2017-2019 годы. Объем финансирования на 2017 год составляет 9,9 млн рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета — 496,2 тыс. рублей.

В текущем году выполнены работы по устройству кровли, окон из ПВХ профилей и входной группы.

Напомним, что вчера губернатор Орловской области Вадим Потомский подписал постановление об увеличении объема бюджетных средств на реконструкцию здания Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3 Орла. Согласно новой редакции постановления, общий объем инвестиций из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в реконструкцию спортивной школы увеличен на 5 млн рублей.

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