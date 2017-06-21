В Кромском районе отремонтируют дорогу и построят новый ФАП

В 2017 году Правительством Орловской области запланирована серьезная работа по улучшению инфраструктуры Кромского района. Соответствующее поручение было дано Вадимом Потомским по итогам его встреч с жителями и представителями местной власти.

Администрацией Кромского района уже ведется разработка проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей по ул. Солнечной в пгт. Кромы. Строительно-монтажные работы планируется выполнить в 2017 году при наличии экономии по результатам торгов по объектам межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области», либо в 2018 году.

В числе первоочередных вопросов также обозначена необходимость строительства ФАПа с жильем в селе Кривчиково и деревне Стрелецкая. Сегодня в этих населенных пунктах проживает 540 и 1290 человек соответственно. Работы планируется вести в рамках программы модернизация сети фельдшерско-акушерских пунктов, их завершение запланировано на 2018 год.

Кроме того, в этом году планируется отремонтировать автодорогу в д. Закромский Хутор. 5,7 млн рублей из средств Дорожного фонда Орловской области планируется направить на эти цели.

Также в рамках программы модернизации теплых санитарных узлов в учебных учреждениях Орловской области в Кромском районе в 2017 году планируется строительство пристройки к зданию Вожовской средней общеобразовательной школы. В настоящее время в школе обучается 150 учащихся. Сметная стоимость работ составляет 2,2 млн рублей.

Напомним, что в конце апреля губернатор Вадим Потомский провел прием жителей Кромского района. Жители обратились к губернатору с рядом вопросов. В частности, были озвучены просьбы о строительстве нового хоккейного корта, ремонте крыши в культурном центре села Кутафьево, строительстве дороги в Закромском хуторе.

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