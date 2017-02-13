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В Калуге планируют запретить въезд большегрузного транспорта

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13.02.2017

Власти Калуги намерены полностью запретить въезд в город большегрузного транспорта. Для разгрузки фур с товарами для торговых сетей в пригороде будет построен логистический комплекс, сообщил городской голова Константин Горобцов.

«Задача нами решаемая, мы намерены подтолкнуть торговые сети пользоваться логистическими пунктами», — сказал Горобцов на совещании с членами регионального правительства.

В настоящее время земельный участок под логистический пункт уже выделен, ведется поиск инвестора, сообщает ТАСС.

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