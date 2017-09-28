В Хотынецком районе перезахоронили останки красноармейца

Церемония перезахоронения состоялась 28 сентября на братской могиле в д. Жудрё. В ней приняли участие представители областной и районной власти, школьники и жители Хотынецкого района, а также активисты поисковых организаций.

«Сегодня мы предаем земле останки ещё одного бойца, погибшего за освобождение нашего района, — обратился к участникам первый заместитель главы администрации Хотынецкого района Александр Рыжов. — Его имя пока неизвестно, но подвиг — бессмертен. Вечная память погибшим героям».

Как сообщил командир районного поискового отряда «Арсенал» Сергей Васюткин, занимавшийся раскопками в августе 2016 года, вместе с останками бойца был обнаружен медальон. Однако имя красноармейца прочитать не удалось из-за состояния записки. Известно лишь то, что погибший был уроженцем Узбекской ССР.

Начальник отдела поддержки молодёжных инициатив управления молодёжной политики Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области Андрей Сиротов отметил, что ежегодно поисковые отряды региона поднимают останки около 1000 солдат и офицеров, погибших в годы войны. «Региональная власть и дальше будет поддерживать поисковое движение региона», — подчеркнул он.

Участники церемонии почтили память погибших бойцов минутой молчания и возложили живые цветы к монументу на братской могиле.