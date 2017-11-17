В ходе «Вахты Памяти – 2017» найдены останки 653 бойцов Красной Армии

Поисковикам удалось установить 176 имен погибших советских воинов по книге захоронений и полевого передвижного госпиталя и 7 имен по медальонам и личным вещам.

В региональной акции «Вахта Памяти — 2017» приняли участие около 1 тысячи человек из поисковых организаций и клубов регионов России. Среди них поисковики из Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курганской, Курской, Московской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, города Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Чукотского автономного округа, Республики Дагестан.

Этапы «Вахты Памяти — 2017» проходили на территории Болховского, Дмитровского, Колпнянского, Кромского, Ливенского, Мценского, Орловского, Троснянского, Покровского и Свердловского районов Орловской области.

Закрытие Всероссийской акции «Вахта Памяти» будет проходить в Волгограде с 18 по 21 ноября. Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Орловскую область будет представлять руководитель Орловской областной поисковой общественной организации «Взлет» Михаил Крутых.

По итогам региональной «Вахты Памяти — 2017» 4 декабря в Орле состоится конференция «Жить и помнить», посвященная Дню неизвестного солдата.