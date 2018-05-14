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В Госдуму внесли проект о наказании за соблюдение в России западных санкций

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14.05.2018

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на этот срок или штраф до 600 тысяч рублей.

Россиян, которые способствуют введению ограничительных мер, предполагается лишать свободы на срок до трех лет и штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

Авторами инициативы стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры парламентских фракций, первый вице-спикер от КПРФ Иван Мельников, первый вице-спикер от «Единой России» Александр Жуков и первый замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Госдума планирует рассмотреть документ в первом чтении 17 мая, во втором — 22 мая, в третьем — 24-го числа, Совет Федерации — 30-го. В нижней палате отмечали, что под действие закона подпадут граждане, а для юридических лиц внесут отдельный законопроект об административной ответственности, сообщает РИА Новости.

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