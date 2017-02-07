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  3. В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа за отказ водителя пропустить пешехода

В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа за отказ водителя пропустить пешехода

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07.02.2017

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам, пишет «Коммерсант». "Законопроектом предлагается в Кодексе РФ об административных правонарушениях установить за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, административный штраф в размере от 1500 до 2500 руб.«,— сообщается на сайте правительства.

По мнению кабмина, необходимость соответствующей инициативы обусловлена «высокой степенью общественной опасности» подобных нарушений, что подтверждается ростом количества дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах.

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