В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа за отказ водителя пропустить пешехода

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам, пишет «Коммерсант». "Законопроектом предлагается в Кодексе РФ об административных правонарушениях установить за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, административный штраф в размере от 1500 до 2500 руб.«,— сообщается на сайте правительства.

По мнению кабмина, необходимость соответствующей инициативы обусловлена «высокой степенью общественной опасности» подобных нарушений, что подтверждается ростом количества дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах.