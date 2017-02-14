В Госдуме проходят парламентские слушания на тему патриотического воспитания

Сегодня в Государственной Думе РФ проходят парламентские слушания на тему патриотического воспитания. Народные проекты, ставящие своей целью установить судьбу пропавших без вести защитников Отечества, могут стать одной из форм патриотического воспитания.

Организатором выступил думский комитет по образованию и науке. Среди тем, которые будут обсуждаться на слушаниях — новый народный проект «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества» как одна иp форм патриотического воспитания. Участники слушаний обсудят разработку образовательных программ в соответствии с госстандартом, которые помогут в реализации идеи, в предметной области, внеурочной деятельности, в дополнительном образовании.

Кроме того, участники обсудят перспективы разработки государственной политики в области установления судеб пропавших без вести защитников Отечества, рассчитанной до 2035 года, а также создание общественно-государственного органа по координации деятельноcти в рамках этого направления.

Планируется поднять вопросы подготовки соответствующих кадров для работы. Одной из тем станет разработка и создание добровольческих школ на базе движения «Бессмертный полк».

В рамках парламентских слушаний выступил депутат Госдумы от Орловской области, сопредседатель движения «Бессмертный полк» Николай Земцов.