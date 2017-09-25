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В Госдуме предложили создать министерство по делам национальностей

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25.09.2017

В правительстве РФ необходимо создать министерство по делам национальностей, заявил глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, сообщает РИА Новости.

Гильмутдинов напомнил, что сегодня за межнациональную политику отвечает Федеральное агентство по делам национальностей.

«Я не скрываю, что был сторонником создания министерства. Я раньше говорил и сейчас говорю, что должно быть министерство полнокровное, которое имело бы право функционировать, издавать нормативные документы. Имело свою соответствующую структуру, в регионах свои отделения», — сказал Гильмутдинов на выездном заседании комитета Госдумы по делам национальностей на тему: «Реализация государственной национальной политики в Республике Крым».

В то же время Гильмутдинов подчеркнул, что на сегодня обозначился дефицит специалистов в области межнациональных отношений.

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