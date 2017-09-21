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В Госдуме появится комитет по контролю и регламенту

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21.09.2017

Комитет Госдумы по регламенту и организации работы нижней палаты будет переименован в комитет по контролю и регламенту, сообщает ТАСС. Об этом в четверг журналистам сообщила его глава Ольга Савастьянова по итогам заседания Совета Думы.

«Комитет по регламенту и организации работы Государственной думы предлагается переименовать. И он будет называться: по контролю и регламенту», — сказала Савастьянова.

Теперь, по ее словам, в функции комитета будет входить парламентский и общественный контроль, а также «вопросы контроля за решениями и постановлениями Госдумы». «Помимо этого в введении комитета будут находиться все вопросы, связанные с формированием Федерального собрания РФ, статуса депутатов и членов Совета Федерации, вопросы взаимодействия со Счетной палатой РФ и политические вопросы. Этот функционал будет в рамках нашего комитета», — добавила Савастьянова.

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