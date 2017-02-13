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  3. В Госдуме намерены просить кабмин ввести госмонополию на производство алкоголя

В Госдуме намерены просить кабмин ввести госмонополию на производство алкоголя

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13.02.2017

Участники круглого стола в Госдуме намерены предложить правительству рассмотреть возможность введения госмонополии на производство алкоголя, сообщает ТАСС. Об этом говорится в проекте рекомендаций круглого стола на тему «Алкогольный вклад в смертность населения трудоспособного возраста и демографическую ситуацию в России. Пути решения», подготовленном комитетом нижней палаты по охране здоровья.

«Участники заседания рекомендуют правительству РФ рассмотреть возможность введения государственной монополии на производство этилового спирта», — отмечается в документе. Помимо этого кабмину предписывается усилить комплекс мер по «недопущению применения метилового спирта в качестве основы для спиртосодержащей продукции».

Одновременно в проекте итоговой резолюции предлагается отнести парфюмерную продукцию и бытовую химию к подакцизным товарам и установить единую ставку акциза за один литр безводного этилового спирта. Участники круглого стола также считают необходимым «разработать комплекс мер, направленных на предотвращение употребления населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях».

В проекте рекомендаций указывается, что «вклад алкоголя в общую смертность в России составляет более 30%». «Из-за употребления алкоголя происходит 67% случаев утоплений, 67% пожаров, 42% самоубийств», — отмечают в Госдуме.

По мнению участников заседания, «алкогольная смертность в России поддерживается и за счет смертельных отравлений вследствие употребления спиртов низкого качества». «При этом прослеживается зловещая тенденция, когда смерть наступает не от потребления смертельной дозы алкоголя, а при средних степенях алкогольного опьянения, что свидетельствует о крайне низком качестве потребляемой продукции», — говорится в материалах.

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