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  3. В Год экологии прокуратура выявила свыше 1 тыс. нелегальных свалок в России

В Год экологии прокуратура выявила свыше 1 тыс. нелегальных свалок в России

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13.03.2018

Прокуроры выявили в прошлом году свыше 1 тыс. нелегальных свалок мусора в России. Об этом сообщил на открытом интерактивном форуме Генеральной прокуратуры «Надзор в экологической сфере» начальник Главного управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук.

По его словам, в минувшем году прокуроры более активно занялись проблемами экологии, которые «копились десятилетиями». «Речь идет о так называемом накопленном ущербе. Главным вызовом Российской Федерации являются накопленные токсичные отходы, уничтожающие слои почвы», — подчеркнул он.

«В нашей стране ежегодно образуется около 5 млрд т отходов, перерабатывается лишь 15 млн. Всего в стране размещено свыше 30 млрд т отходов, которые выводят из оборота ежегодно десятки тысяч гектаров почв», — отметил Паламарчук.

«В Год экологии (2017 год) совместно с экологами и активистами была развернута огромная работа по выявлению стихийных и нелегальных свалок. Ее итогом стало обнаружение и закрытие более 1 тыс. таких объектов», — сообщил представитель Генпрокуратуры. По его словам, решением проблемы могли бы стать территориальные схемы обращения с отходами, закон о которых был принят еще в сентябре 2016 года. Между тем, «в ряде регионов они остаются не принятыми, а в подавляющем большинстве регионов идет согласование с Росприроднадзором», цитирует представителя ГП ТАСС.

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