В Глазуновском районе прошли «Славянские забавы»
13.02.2017
Необычное мероприятие для учеников школ было проведено Общественной молодежной организацией «Вятичи». В его программу вошли старинные обряды, конкурсы, спортивные забавы.
Поприветствовал ребят Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. Он пожелал юным глазуновцам успеха и новых ярких достижений.
«Вся наша деятельность направлена на пропаганду здорового образа жизни. Хотим показать, как можно проводить свой досуг с пользой для здоровья», — рассказал изданию «Мценский край» представитель Общественной молодежной организации «Вятичи» Сергей Почтарев. По его словам, спортивные секции «Вятичей» уже есть в Становом, Ливнах, Мценске, Залегощи.
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