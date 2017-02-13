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В Глазуновском районе прошли «Славянские забавы»

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13.02.2017

Необычное мероприятие для учеников школ было проведено Общественной молодежной организацией «Вятичи». В его программу вошли старинные обряды, конкурсы, спортивные забавы.

Поприветствовал ребят Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. Он пожелал юным глазуновцам успеха и новых ярких достижений.

«Вся наша деятельность направлена на пропаганду здорового образа жизни. Хотим показать, как можно проводить свой досуг с пользой для здоровья», — рассказал изданию «Мценский край» представитель Общественной молодежной организации «Вятичи» Сергей Почтарев. По его словам, спортивные секции «Вятичей» уже есть в Становом, Ливнах, Мценске, Залегощи.

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