В ГД внесли поправки к Конституции о сроках замещения должности президента

Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к Конституции РФ «О сроках замещения должности президента Российской Федерации», следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно базе ГД, документ был внесен парламентом Чеченской Республики в пятницу, сообщает РИА Новости.