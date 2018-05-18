В ГД внесли поправки к Конституции о сроках замещения должности президента
18.05.2018
Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к Конституции РФ «О сроках замещения должности президента Российской Федерации», следует из базы данных нижней палаты парламента.
Согласно базе ГД, документ был внесен парламентом Чеченской Республики в пятницу, сообщает РИА Новости.
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