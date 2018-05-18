Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел18.05.2018 Пятница 14:55
сейчас в эфире
14:30
Художественный фильм
По ту сторону кровати|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В ГД внесли поправки к Конституции о сроках замещения должности президента

В ГД внесли поправки к Конституции о сроках замещения должности президента

Версия для печати

18.05.2018

Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к Конституции РФ «О сроках замещения должности президента Российской Федерации», следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно базе ГД, документ был внесен парламентом Чеченской Республики в пятницу, сообщает РИА Новости.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/46799

Добавил новость: 

Другие новости раздела

18.05.2018

Путин утвердил новый состав правительства

18.05.2018

Объявлены предприятия-победители областного конкурса «Лучший коллективный договор года» за 2017 год

18.05.2018

«Орловское Полесье» провело фотопленэр для российских художников

18.05.2018

500 юных орловчан вступили в ряды пионерской организации «Орлята»

18.05.2018

Молодежный парламент предложил правительству создать программу строительства ЖК для молодежи

$ USD61.9408(+0.12)19.05
€ EUR73.1769(+0.15)19.05

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online