Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел05.09.2017 Вторник 14:10
сейчас в эфире
13:25
Телесериал
Личные обстоятельства. 3-я серия|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В этом году в школы Орла пошли 3800 первоклассников

В этом году в школы Орла пошли 3800 первоклассников

Версия для печати

05.09.2017

В 2017-2018 учебном году в Орле 17420 дошкольников и 32720 школьников. В городе действует 43 школы, 81 детский сад, 17 учреждений дополнительного образования. Число школьников продолжает расти и ежегодно увеличивается на 1000 человек. Первоклассников в этом году принято 3800 человек. Об этом на рабочем совещании в администрации города заявил начальник управления образования Александр Шатохин.

Добавим, что, по его словам, даже запуск двух новых школ № 51 и № 52 не позволил сократить количество образовательных учреждений, работающих в две смены.

Отметим, что в текущем учебном году в одну смену будут работать 89,4% объектов, в режиме первой смены будет обучаться 86,2% учащихся от общего количества школьников.

Ссылки по теме:

Школьные траты

В Орловской области откроют православную гимназию

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/41781

Добавил новость: 

Другие новости раздела

05.09.2017

Минэкономразвития прогнозирует снижение инфляции в России

05.09.2017

Васильева предложила изменить методику преподавания языков в школах

05.09.2017

В Орле открыты пункты вакцинации от гриппа

05.09.2017

В Ливенском районе отремонтируют сельскую школу за 51,5 млн. руб.

05.09.2017

За полгода кредиторская задолженность орловчан увеличилась на 22%

$ USD57.7817(-0.27)05.09
€ EUR68.7256(-0.27)05.09

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online