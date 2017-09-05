В этом году в школы Орла пошли 3800 первоклассников

В 2017-2018 учебном году в Орле 17420 дошкольников и 32720 школьников. В городе действует 43 школы, 81 детский сад, 17 учреждений дополнительного образования. Число школьников продолжает расти и ежегодно увеличивается на 1000 человек. Первоклассников в этом году принято 3800 человек. Об этом на рабочем совещании в администрации города заявил начальник управления образования Александр Шатохин.

Добавим, что, по его словам, даже запуск двух новых школ № 51 и № 52 не позволил сократить количество образовательных учреждений, работающих в две смены.

Отметим, что в текущем учебном году в одну смену будут работать 89,4% объектов, в режиме первой смены будет обучаться 86,2% учащихся от общего количества школьников.

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