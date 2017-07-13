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  3. В единый день голосования в Орловской области будет замещено 69 мандатов

В единый день голосования в Орловской области будет замещено 69 мандатов

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13.07.2017

Орловская область приняла участие в заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
В режиме видеоконференцсвязи в совещании приняла участие Председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и представители региональных СМИ.
В ходе заседания обсуждалась подготовка к единому дню голосования в разных регионах. В этом году выборы пройдут 10 сентября 2017 года.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что в единый день голосования 10 сентября 2017 года в России будет проведено около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов различного уровня, которые охватят 82 региона государства.
По информации ЦИК, в общей сложности в сентябре будет замещено больше 36 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.
В то же время председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина сообщила, что в Орловской области предстоит провести в общей сложности 61 избирательную кампанию, в результате чего будет замещено 69 мандатов.
На территории 23 муниципальных районов предстоит избрать депутатов представительных органов муниципальных образований и главу поселка Знаменка в Орловском районе, где кампания станет самой масштабной по численности избирателей.
В нашем регионе в единый день голосования 10 сентября 2017 года выборы организовывают 50 комиссий, в том числе девять избирательных комиссий муниципальных образований, девять территориальных и 32 участковые избирательные комиссии, на которые возложены полномочия ИКМО.
С 12 июля началась аккредитация СМИ для освещения единого дня голосования на территории Орловской области. Заявки принимаются в Избирательной комиссии Орловской области в течение месяца.
Людмила Маркина отметила, что в единый день голосования 10 сентября 2017 года впервые на территории Орловской области будет использоваться система ускоренного ввода протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования на основе QR-кодов. Эта технология позволит значительно облегчить, ускорить работу членов участковых и территориальных избирательных комиссий и других участников избирательного процесса, повысить открытость и гласность выборов на этапе подведения итогов голосования на избирательных участках.
Другим важным аспектом использования QR-кодов является минимизация времени ввода информации в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы», а также значительное уменьшение количества ошибок при вводе информации в систему.
Председатель облизбиркома также напомнила о работе горячей линии Избирательной комиссии Орловской области (тел. (4862) 76-22-09). Кроме того, вся актуальная информация об избирательных кампаниях размещена на сайте Избирательной комиссии Орловской области orel.izbirkom.ru в разделе «Единый день голосования». Эта информация может быть полезна и интересна всем участникам избирательного процесса.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/40823

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