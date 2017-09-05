В двух районах Орловской области откроют новые аптеки

Открытие трех аптечных пунктов планируется к 15 сентября, сообщает пресс-служба областной администрации. Аптечные пункты будут открыты в Тагино Глазуновского района, Сомово Шаблыкинского района, а также в самом Шаблыкино. Добавим, что в Шаблыкино кроме оказания лекарственной помощи населению, эта аптека также будет выполнять социальную функцию лекарственного обеспечения граждан льготных категорий.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский, ответив на просьбу жителей районов, поручил заняться лекарственным обеспечением ГУП ОО «Орелфармация».

Добавим, что на мероприятия по профилактике заболеваний и совершенствованию медпомощи в 2017 году было направлено 104,5 млн рублей и 493 млн рублей соответственно. Всего в 2017 году на развитие отрасли здравоохранения Орловщины предусмотрено 5,3 млрд рублей. Федеральное софинансирование достигнет 366 млн рублей. Кроме того, в Орловской области продолжается работа по укреплению материально-технической базы лечебных учреждений. В текущем году в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2017 год» проводится капитальный ремонт хирургического лечебного корпуса Орловской областной клинической больницы. Данные работы планируется провести еще на 17 объектах здравоохранения.