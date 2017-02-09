Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел09.02.2017 Четверг 11:48
сейчас в эфире
11:15
Телесериал
Талисман любви. 23-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Думе поддержали введение штрафов за проезд по газонам на сумму до 5 тыс. руб.

В Думе поддержали введение штрафов за проезд по газонам на сумму до 5 тыс. руб.

Версия для печати

09.02.2017

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах в размере до 5 тыс. рублей за проезд и парковку на газонах, пишет ТАСС. Инициатива была внесена на рассмотрение законодательным собранием Свердловской области.

Согласно тексту законопроекта, предлагается внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) и дополнить его новой статьей «Проезд механических транспортных средств по газонам или другим озелененным территориям либо стоянка механических транспортных средств на газонах или других озелененных территориях».

Она предусматривает административную ответственность за эти правонарушения в виде штрафа в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

В пояснительной записке разработчики указывают, что на федеральном уровне ответственности за проезд и парковку на газонах не предусмотрено. Между тем, по мнению авторов, «большое значение для экологической обстановки в современных городах и других населенных пунктах имеет состояние их озелененных территорий».

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/31155

Добавил новость: 

Другие новости раздела

09.02.2017

Российские туроператоры отказались от горящих туров

09.02.2017

Для Росгвардии разработают специальное высокоточное и нелетальное оружие

09.02.2017

Вадим Потомский примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

09.02.2017

В Орловской области введут временные ограничения движения грузового транспорта

09.02.2017

Жители Орловской области могут воспользоваться налоговыми льготами

$ USD59.5129(+0.32)09.02
€ EUR63.4467(+0.21)09.02

Наш опрос

Что для вас важнее всего в работе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online