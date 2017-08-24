В Дмитровском районе введены ограничения охоты

Ограничения вводятся постановлением Правительства Орловской области.

Проведение любительской и спортивной охоты в охотничьем угодье ООО «Володино» запрещено в зонах охраны охотничьих ресурсов площадью 1,4 тыс. га в следующих границах:

северная — по автодороге д. Рублино — г. Дмитровск от д. Рублино до р. Локны;

восточная — по р. Локне от ее пересечения с автодорогой д. Рублино — г. Дмитровск вниз по течению до впадения в р. Неруссу и далее по р. Неруссе вниз по течению до ее пересечения с автодорогой г. Дмитровск — п. Занеруссовский;

южная — по автодороге г. Дмитровск — п. Занеруссовский от р. Неруссы до п. Занеруссовского;

западная — по автодороге п. Занеруссовский — д. Рублино от п. Занеруссовского через п. Владимировский до д. Рублино.

Также установлены зоны нагонки и натаски собак охотничьих пород площадью 0,95 тыс. га в следующих границах:

северная — по р. Неруссе от впадения в нее р. Нессы вверх по течению до впадения в нее р. Общерицы;

восточная — по р. Общерице вверх по течению от ее впадения в р. Неруссу до автодороги г. Дмитровск — п. Комаричи;

южная — по автодороге г. Дмитровск — п. Комаричи от р. Общерицы на запад до р. Нессы;

западная — по р. Нессе от ее пересечения с автодорогой г. Дмитровск — п. Комаричи вниз по течению до впадения в р. Неруссу.