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  3. В Дмитровском районе к концу августа отремонтируют дорогу Москва-Киев почти за 70 млн. руб.

В Дмитровском районе к концу августа отремонтируют дорогу Москва-Киев почти за 70 млн. руб.

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16.05.2018

Сегодня, 16 мая, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков проинспектировал ход работ по ремонту участка трассы регионального значения Москва-Киев часток Комаричи — Дмитровск Орловский — Кромы).

Напомним, что дмитровцы просили Клычкова отремонтировать дорогу в ходе встречи, которая прошла в рамках рабочей поездки главы региона в район в октябре 2017 года.

По поручению врио губернатора подрядчик ООО «МонолитСтрой — Тула» приступил к работам в ранние сроки. Предельный срок исполнения работ по контракту — 31 августа 2018 года.

Используется более 15 единиц современной техники, включая грузовой транспорт, который подвозит асфальт. Сейчас идет укладка выравнивающего слоя, после чего будет уложен основной слой. Общая стоимость дорожных работ здесь составит более 69 млн рублей.

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