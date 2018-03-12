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  3. В детских оздоровительных лагерях Орловской области организуют 18 профильных смен

В детских оздоровительных лагерях Орловской области организуют 18 профильных смен

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12.03.2018

В этом году будут организованы 2 новые смены: смена «Первый салют», посвященная 75-летию освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков, и смена «По тургеневским местам», посвященная 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева.

В сменах «Юнармейцы, вперед!» и актива Российского движения школьников примут участие ребята из «Российского движения школьников» и движения «ЮНАРМИЯ».

Участниками смены интеллектуально одаренных детей будут отличники учебы, победители предметных олимпиад.

Смена юных экологов будет организована для трудовых объединений школьников.

В смене юных спортсменов примут участие воспитанники спортивных секций и клубов, победители спортивных соревнований.

Смену юных инспекторов движения и смену «Безопасное колесо» проведут для воспитанников объединений технической направленности.

Смена «Наше время» будет организована для активистов пионерской организации «Орлята».

В смену «Творческая мозаика» пригласят участников объединений художественной направленности.

Смену «Туристские тропы Орловщины» организуют для участников объединений туристской направленности.

Смена «Твое здоровье» пройдет для воспитанников специальных (коррекционных) образовательных организаций, детей-инвалидов.

Смена «Равный обучает равного» направлена на профилактику вредных привычек и развитие толерантности. Также будет организована смена социальной реабилитации трудных подростков.

В смене «Православие — основа духовной культуры» примут участие дети, посещающие воскресные православные школы, учащиеся православной гимназии.

Оборонно-спортивная смена «Разведчик ВДВ» будет организована для активистов областной общественной организации «Молодежный спортивный военно-патриотический центр «Десантник».

Участниками смены «Школа безопасности» будут воспитанники клубов «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Юный водник» и «Юный пожарный».

В смене «Учебные сборы по основам НВП» будут участвовать юноши, обучающиеся в 10-х классах общеобразовательных организаций и в профессиональных образовательных организациях.

Фестивальная смена «Дети, мир, красота!» пройдет для участников объединений творческой направленности, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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