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В День uероев Отечества 200 орловских школьников вступили в ряды юнармейцев

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11.12.2017

Прием учащихся в ряды регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» состоялся 9 декабря во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина в рамках торжественного мероприятия «Герои Отечества».

Перед началом официальной части была организована выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества учащихся школ и организаций дополнительного образования, посвященная Дню Героев Отечества.

В мероприятии приняли участие руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова, представители территориальных подразделений федеральных органов власти, Облсовета, ветеранских и общественных патриотических организаций.

Память Героев Отечества почтили минутой молчания.

Затем состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина, воспитанники Некрасовской школы-интерната и финалистка Всероссийского конкурса исполнителей песни «Новая Звезда» Мария Харитонова.

По окончании мероприятия юнармейцы и почетные гости возложили гирлянду Памяти и цветы к стеле «Орел — город воинской славы» на бульваре Победы.

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