В День Победы в Орле пройдет легкоатлетический забег
04.05.2017
Открытый легкоатлетический забег, посвященный Дню Победы, состоится в областном центре 9 мая.
Его организатор — управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла совместно с РОО «Орловская областная федерация легкой атлетики».
Старт состязаниям будет дан на площади Ленина в 13.30. Участники пробегут по следующему маршруту: площадь Ленина (старт) — ул. М. Горького — ул. Красноармейская — ул. Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина (финиш).
Регистрация участников будет осуществляться с 12.00 до 13.00 на месте проведения мероприятия.
В пробеге примут участие спортсмены 2011 года рождения и старше.
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