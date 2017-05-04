В День Победы в Орле пройдет легкоатлетический забег

Открытый легкоатлетический забег, посвященный Дню Победы, состоится в областном центре 9 мая.

Его организатор — управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла совместно с РОО «Орловская областная федерация легкой атлетики».

Старт состязаниям будет дан на площади Ленина в 13.30. Участники пробегут по следующему маршруту: площадь Ленина (старт) — ул. М. Горького — ул. Красноармейская — ул. Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина (финиш).

Регистрация участников будет осуществляться с 12.00 до 13.00 на месте проведения мероприятия.

В пробеге примут участие спортсмены 2011 года рождения и старше.