В бюджет Орловской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов внесены изменения

Соответствующие корректировки в закон об областном бюджете были приняты в двух чтениях депутатами областного Совета народных депутатов. Они связаны с поступлением федеральных трансфертов для обеспечения бюджетной сбалансированности и перераспределением средств по отдельным расходным статьям.

В частности, 45 млн. рублей дополнительно направлено на обслуживание и ремонт сельских дорог, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, выплаты медработникам и пособия безработным гражданам. За счет перераспределения средств увеличиваются ассигнования по Департаменту образования (109,8 млн рублей на закупку школьных учебников, проведение летней оздоровительной кампании), Департаменту здравоохранения (42,8 млн рублей на приобретение молочной кухни для детской областной больницы, ремонт медицинского оборудования, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан). Дополнительно на 15 млн. рублей увеличивается финансирование строительства фельдшерско-акушерских пунктов.

По инициативе Губернатора Вадима Потомского вносятся изменения в закон «О гарантиях прав ребенка в Орловской области». Речь идет об индексации по прогнозному уровню инфляции ежемесячных денежных выплат из регионального бюджета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным в приемные семьи, а также вознаграждения приемным родителям.

Также по инициативе Правительства Орловской области расширяется перечень видов предпринимательства, где допускается использование патентной системы налогообложения. Речь идет об оказании услуг по дезинфекции и дезинсекции зданий, промышленного оборудования, товаров, планировке ландшафта, уборке снега, услугах по проведению световых и звуковых представлений, услугах по физкультурно-оздоровительной деятельности. Новая редакция областного закона предполагает распространить режим налоговых каникул на вновь регистрируемых индивидуальных предпринимателей, занятых в данных сферах.