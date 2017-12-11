Другие новости раздела

Ленты новостейКартина дняНовости В Болховском районе открыли памятный знак Герою Советского Союза Алексею ЛомакинуОбщееАнонс<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Открытие памятного знака состоялось в&nbsp;день Героев Отечества, 9&nbsp;декабря, у&nbsp;деревни Сивковой Багриновского сельского поселения Болховского района.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">На&nbsp;этом месте 12&nbsp;июля 1943 года гвардии рядовой 215 гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии Алексей Максимович Ломакин закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Идея установки памятника, его эскиз принадлежат бойцам поискового отряда &laquo;Звезда&raquo; академии Федеральной службы охраны Российской Федерации.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">На&nbsp;торжественном открытии исполняющий обязанности начальника академии ФСО России Павел Малышев подчеркнул важность увековечения подвига героев, ценой своей жизни защитивших страну от&nbsp;врага.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">В&nbsp;мероприятии также приняли участие делегация Октябрьского района Курской области, откуда родом Алексей Максимович Ломакин, курсанты и&nbsp;сотрудники академии ФСО, на&nbsp;чьи средства установлен памятник, депутаты Облсовета, глава Болховского района Виктор Данилов, представители общественности.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Бойцам поискового отряда &laquo;Звезда&raquo; вручили Почетные грамоты Орловского областного Совета народных депутатов.</span></p> Дополнительные свойстваКоличество просмотров20Количество комментариев0АвторСвойства публикацииДата публикацииMon, 11 Dec 2017 10:26:00 +0300
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  3. В Болховском районе открыли памятный знак Герою Советского Союза Алексею Ломакину

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11.12.2017

Открытие памятного знака состоялось в день Героев Отечества, 9 декабря, у деревни Сивковой Багриновского сельского поселения Болховского района.

На этом месте 12 июля 1943 года гвардии рядовой 215 гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии Алексей Максимович Ломакин закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота.

Идея установки памятника, его эскиз принадлежат бойцам поискового отряда «Звезда» академии Федеральной службы охраны Российской Федерации.

На торжественном открытии исполняющий обязанности начальника академии ФСО России Павел Малышев подчеркнул важность увековечения подвига героев, ценой своей жизни защитивших страну от врага.

В мероприятии также приняли участие делегация Октябрьского района Курской области, откуда родом Алексей Максимович Ломакин, курсанты и сотрудники академии ФСО, на чьи средства установлен памятник, депутаты Облсовета, глава Болховского района Виктор Данилов, представители общественности.

Бойцам поискового отряда «Звезда» вручили Почетные грамоты Орловского областного Совета народных депутатов.

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