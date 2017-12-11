Другие новости раздела

Открытие памятного знака состоялось в день Героев Отечества, 9 декабря, у деревни Сивковой Багриновского сельского поселения Болховского района.

На этом месте 12 июля 1943 года гвардии рядовой 215 гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии Алексей Максимович Ломакин закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота.

Идея установки памятника, его эскиз принадлежат бойцам поискового отряда «Звезда» академии Федеральной службы охраны Российской Федерации.

На торжественном открытии исполняющий обязанности начальника академии ФСО России Павел Малышев подчеркнул важность увековечения подвига героев, ценой своей жизни защитивших страну от врага.

В мероприятии также приняли участие делегация Октябрьского района Курской области, откуда родом Алексей Максимович Ломакин, курсанты и сотрудники академии ФСО, на чьи средства установлен памятник, депутаты Облсовета, глава Болховского района Виктор Данилов, представители общественности.

Бойцам поискового отряда «Звезда» вручили Почетные грамоты Орловского областного Совета народных депутатов.