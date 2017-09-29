В Болхове завершилось благоустройство Больничного парка
29.09.2017
Работы проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
В обновленном парке, расположенном в непосредственной близости к Болховской ЦРБ, уложены бордюрный камень и восстановлено твердое асфальтовое покрытие на площади 600 кв. м.
У входа в рекреационную зону оборудована автостоянка на 15 машиномест. Причем два машиноместа организованы для маломобильных групп населения. Там нанесена горизонтальная разметка и установлены необходимые дорожные знаки.
По диагонали парка проложены пешеходные дорожки, установлены новые скамейки, урны для мусора и фонари.
На реконструкцию Больничного парка направлено 1,9 млн. рублей.
Благоустройство Больничного парка позволило создать условия для комфортного доступа на территорию больницы, а также сделало парк удобным местом для отдыха жителей и гостей города Болхова.
Со временем на территории Больничного парка планируется обустроить детскую площадку и поставить спортивное оборудование.