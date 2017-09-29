В Болхове завершилось благоустройство Больничного парка

Работы проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В обновленном парке, расположенном в непосредственной близости к Болховской ЦРБ, уложены бордюрный камень и восстановлено твердое асфальтовое покрытие на площади 600 кв. м.

У входа в рекреационную зону оборудована автостоянка на 15 машиномест. Причем два машиноместа организованы для маломобильных групп населения. Там нанесена горизонтальная разметка и установлены необходимые дорожные знаки.

По диагонали парка проложены пешеходные дорожки, установлены новые скамейки, урны для мусора и фонари.

На реконструкцию Больничного парка направлено 1,9 млн. рублей.

Благоустройство Больничного парка позволило создать условия для комфортного доступа на территорию больницы, а также сделало парк удобным местом для отдыха жителей и гостей города Болхова.

Со временем на территории Больничного парка планируется обустроить детскую площадку и поставить спортивное оборудование.