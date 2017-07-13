В Болхове в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» начались работы в Больничном парке
13.07.2017
В Болхове в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» начались работы в Больничном парке.
Здесь уже проведена разбивка и планировка территории. Кроме того, в парке установлен бордюрный камень и сделано щебёночное основание.
Работами занимается ООО «Каскад».
Всего в этом году на благоустройство Болхова будет направлен один миллион 900 тысяч рублей.
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