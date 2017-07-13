В Болхове в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» начались работы в Больничном парке.

Здесь уже проведена разбивка и планировка территории. Кроме того, в парке установлен бордюрный камень и сделано щебёночное основание.

Работами занимается ООО «Каскад».

Всего в этом году на благоустройство Болхова будет направлен один миллион 900 тысяч рублей.