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В Болхове началась реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»

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07.07.2017

В Болхове началась реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году в его рамках на благоустройство мест общего пользования потратят один миллион 900 тысяч рублей, на благоустройство дворов — три миллиона 900 тысяч рублей.

Планируется привести в порядок 12 дворовых территорий, расположенные рядом с жилыми зданиями по улицам Некрасова, Тургенева, Свердлова и по Октябрьской. Здесь восстановят асфальтовое покрытие, разместят новые бордюры, скамейки и урны, светильники, проложат пешеходные дорожки.

Как сообщили в областном правительстве, работы уже начались.

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