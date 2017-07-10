В Болхове началась реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году в его рамках на благоустройство мест общего пользования потратят один миллион 900 тысяч рублей, на благоустройство дворов — три миллиона 900 тысяч рублей.

Планируется привести в порядок 12 дворовых территорий, расположенные рядом с жилыми зданиями по улицам Некрасова, Тургенева, Свердлова и по Октябрьской. Здесь восстановят асфальтовое покрытие, разместят новые бордюры, скамейки и урны, светильники, проложат пешеходные дорожки.

Как сообщили в областном правительстве, работы уже начались.