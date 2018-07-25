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  3. В августе в Орловской области производится перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров

В августе в Орловской области производится перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров

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25.07.2018

В августе работавшие в прошлом году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодного беззаявительного перерасчета размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2017 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте, то есть не может составлять более 244,47 рублей (с 1 января 2018 года стоимость пенсионного балла составляет 81,49 рублей).

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