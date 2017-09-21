В администрации Орловской области открылась выставка заслуженного художника России Анатолия Костяникова

Экспозиция размещена в холле перед Круглым залом областной администрации. На выставке представлено 20 картин Анатолия Костяникова, которые ранее выставлялись в галерее Арт-Орёл на персональной выставке художника «ПИЛИГРИМЫ». Проект является осмыслением раннего творческого этапа мастера, демонстрирует разнообразные подходы к решению живописных задач. Художник работал над этой серией с 1992 по 2006 годы.

На открытие выставки пришли первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, Народный художник России Гиви Калмахелидзе, Заслуженный художник России Николай Силаев, директор областного выставочного центра Вячеслав Лаврушин.

Открывая выставку, Александр Бударин отметил: «Творчество Анатолия Гавриловича Костяникова чрезвычайно многообразно. Это и эпическое полотно „Героям Судбищенской битвы посвящается“, и портреты современников, и пейзажи. Одна из ипостасей его таланта — то, что он сам называет фигуративами или пилигримами. Всего таких работ около 400».

Первый вице-губернатор области поздравил Анатолия Костяникова с победой на III открытом Белгородском фестивале изобразительных искусств памяти заслуженного художника России Станислава Косенкова, где художник представил свою картину «Икар». Александр Бударин также рассказал о планах представить эту картину орловским зрителям, после ее возвращения с выставки в Белгороде.

В свою очередь Анатолий Костяников сообщил, что планирует широко показать зрителям проект «ПИЛИГРИМЫ», в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.