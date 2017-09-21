Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.09.2017 Четверг 09:52
сейчас в эфире
09:50
Документальный сериал
Среда обитания|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В администрации Орловской области открылась выставка заслуженного художника России Анатолия Костяникова

В администрации Орловской области открылась выставка заслуженного художника России Анатолия Костяникова

Версия для печати

21.09.2017

Экспозиция размещена в холле перед Круглым залом областной администрации. На выставке представлено 20 картин Анатолия Костяникова, которые ранее выставлялись в галерее Арт-Орёл на персональной выставке художника «ПИЛИГРИМЫ». Проект является осмыслением раннего творческого этапа мастера, демонстрирует разнообразные подходы к решению живописных задач. Художник работал над этой серией с 1992 по 2006 годы.

На открытие выставки пришли первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, Народный художник России Гиви Калмахелидзе, Заслуженный художник России Николай Силаев, директор областного выставочного центра Вячеслав Лаврушин.

Открывая выставку, Александр Бударин отметил: «Творчество Анатолия Гавриловича Костяникова чрезвычайно многообразно. Это и эпическое полотно „Героям Судбищенской битвы посвящается“, и портреты современников, и пейзажи. Одна из ипостасей его таланта — то, что он сам называет фигуративами или пилигримами. Всего таких работ около 400».

Первый вице-губернатор области поздравил Анатолия Костяникова с победой на III открытом Белгородском фестивале изобразительных искусств памяти заслуженного художника России Станислава Косенкова, где художник представил свою картину «Икар». Александр Бударин также рассказал о планах представить эту картину орловским зрителям, после ее возвращения с выставки в Белгороде.

В свою очередь Анатолий Костяников сообщил, что планирует широко показать зрителям проект «ПИЛИГРИМЫ», в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/42113

Добавил новость: 

Другие новости раздела

21.09.2017

Потомский поздравил орловских машиностроителей с профессиональным праздником

20.09.2017

Главврач НКМЦ им. Круглой Алексей Медведев - в прямом эфире на "Первом областном"

20.09.2017

Путин доволен итогами губернаторских выборов

20.09.2017

В Орле мошенники вымогают деньги от имени главы регионального Роспотребнадзора Румянцева

20.09.2017

МЧС рассчитывает на сокращение числа ЧС на 30% к 2025 году

$ USD58.129(+0.03)21.09
€ EUR69.7664(+0.09)21.09

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online