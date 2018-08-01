В администрации Орла открыли фотовыставку «Они освобождали Орёл»

Цикл праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков, начался 1 августа с торжественной церемонии открытия фотовыставки «Они освобождали Орел» в фойе администрации города. В экспозицию вошли портреты 21 ветерана, которые принимали участие в военных операциях по освобождению Орла и Орловской области.

Главным героями торжественного открытия стали четыре ветерана, чьи портреты также попали в экспозицию: Иван Иванович Ветров, участник 1-го Белорусского фронта, награжден медалью «За отвагу»; Виктор Андреевич Шигин, ефрейтор, участник Орловско-Курской дуги, награжден Орденами «Красной звезды» и «Отечественной войны 2-й степени»; Константин Ионович Широпятов, командир оружейного расчета, участник Орловско-Курской битвы, дошел до Берлина, награжден Орденом «Отечественной войны 2-й степени»; Николай Дмитриевич Овсянников, участник партизанского движения Орловско-Курской дуги, награжден Орденами «Отечественной войны 2-й степени» и «Красной Звезды».