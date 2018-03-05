В 2018 году в Орле планируется благоустроить 75 дворовых территорий

По информации главы администрации г. Орла Александра Муромского, озвученной на заседании регионального Правительства, в 2018 году финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» составит 161,8 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 82,7 млн рублей, за счет средств бюджета области — 77,5 млн рублей, за счет городской казны — 1,6 млн рублей.

На благоустройство дворовых территорий планируется направить 115 млн рублей.

В настоящее время утверждены основной (75 дворов) и резервный (35 дворов) перечень дворовых территорий, которые планируется благоустроить в 2018 году. По всем объектам разработаны и прошли общественное обсуждение дизайн-проекты и сметная документация.

На благоустройство общественных территорий будет направлено 46,8 млн рублей.

Перечень требующих реконструкции территорий был определен путем опроса граждан. В него вошел 51 объект.

На рейтинговое голосование для проведения благоустройства в первоочередном порядке вынесено 8 общественных территорий: ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», парк «Ботаника», Городской парк культуры и отдыха, Площадь Юности, Детский парк, Бульвар Победы, Историко-литературный квартал, территория рядом с памятником И. С. Тургеневу.

Необходимые дизайн—проекты предварительно утверждены на заседании общественной комиссии.

На 4 объекта подготовлена проектно-сметная документация

Как отмел Александр Муромский, рейтинговое голосование по включению в программу благоустройства на 2018 год общественных территорий планируется провести 22 марта 2018 года.

Напомним, что общий объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории года Орла в 2017 году» составил 131,7 млн рублей.