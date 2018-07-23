В 2018 году планируется привить от гриппа более 45 % жителей Орловской области

В 2017 году иммунизация охватила 42 % орловцев и по своим масштабам была рекордной для региона. Результатом этой работы стал умеренный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ, незначительное превышение эпидемических порогов.

Такую информацию сегодня на аппаратном совещании у врио Губернатора озвучил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области Александр Румянцев.

По его словам, в 1 полугодии 2018 года в регионе фиксировалась стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Совместными усилиями ответственных структур и областной власти удалось предотвратить возникновение групповых очагов острых кишечных инфекций, пищевых отравлений среди населения и в организованных коллективах.

Достигнуто снижение заболеваемости по 15 нозологическим формам инфекционных и 1 форме паразитарных болезней. Не зарегистрировано ни одного случая дифтерии, столбняка, эпидемического паротита, краснухи, полиомиелита.

На фоне эпидемиологического неблагополучия по кори на территории Российской Федерации в нашем регионе обстановка остается спокойной, что обеспечивается эффективной многолетней плановой вакцинацией.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями по большинству нозологических форм ниже средних показателей по стране.

В рамках компетенции Управление Роспотребнадзора по Орловской области особое внимание уделяет исследованиям на показатели идентификации продукции. В текущем году не соответствовало нормативным требованиям 4,5 % проб пищевых продуктов, что выше показателей аналогичного периода 2017 года (2,2 %).

Виновные лица, допустившие нарушения требований законодательства при производстве и реализации пищевых продуктов, привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму 1,6 млн рублей. Решением судов приостановлена деятельность 5 объектов. Снято с реализации 2 тонны продукции, не соответствующей нормативным требованиям по качеству и маркировке.

Также на показатели безопасности исследовано около 300 образцов алкогольной продукции. Объем забракованного алкоголя превысил 486 л.

101 контрольно-надзорное мероприятие проведено на предмет соблюдения законодательства в сфере оборота табачной продукции. Выявлено 154 нарушения.

Кроме того, в первом полугодии 2018 года Управлением Роспотребнадзора по Орловской области согласовано 11 планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Одна инвестпрограмма в сфере водоснабжения и водоотведения для МПП ВКХ «Орелводоканал» утверждена.

В рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за обращением с отходами потребления в 1 полугодии 2018 года проверено 38 организаций.

В отношении 43 виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях. Вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 463 тыс. рублей.

В рамках летней оздоровительно кампании надзором охвачено 100 % загородных учреждений и более 70 % пришкольных лагерей.

В целом в первом полугодии за выявленные административные правонарушения Управлением вынесено 2241 постановление о назначении административных наказаний на 11 млн рублей, в бюджеты всех уровней поступило 9 млн рублей.

Подводя итоги обсуждения вопроса, Андрей Клычков поручил уделить особое внимание обеспечению надлежащего качества пищевой продукции и питьевой воды в регионе, борьбе с контрафактным алкоголем, запрету курения в общественных местах. Также в числе первых в повестке дня вопрос подготовки к новому учебному году.

По мнению главы региона, в большинстве случаев необходимо действовать на предупреждение, не допуская обострения ситуации.