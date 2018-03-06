В 2018 году Орловщина получит 65,3 млн руб на приобретение передвижных медицинских комплексов
06.03.2018
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении бюджетных ассигнованиях на развитие медицинской помощи в сельской местности.
Минздраву из резервного фонда Правительства России выделяются средства в размере 2,2 млрд рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов с численностью населения до 100 человек.
Короткая ссылка obl1.ru/~/45296
Другие новости раздела
06.03.2018
В Орловской области на развитие материально-технической базы детских поликлиник в 2018 году выделят 56,7 млн руб
06.03.2018
В 2018 году более 29 тысяч школьников отдохнут в оздоровительных учреждениях Орловской области
$ USD56.5041(-0.6)07.03
€ EUR69.7317(-0.44)07.03
Наш опрос
Стоит ли перекрасить орловское такси в один цвет?