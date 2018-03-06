В 2018 году Орловщина получит 65,3 млн руб на приобретение передвижных медицинских комплексов

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении бюджетных ассигнованиях на развитие медицинской помощи в сельской местности.

Минздраву из резервного фонда Правительства России выделяются средства в размере 2,2 млрд рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов с численностью населения до 100 человек.