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В 2018 году Орловщина получит 65,3 млн руб на приобретение передвижных медицинских комплексов

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06.03.2018

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении бюджетных ассигнованиях на развитие медицинской помощи в сельской местности.

Минздраву из резервного фонда Правительства России выделяются средства в размере 2,2 млрд рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов с численностью населения до 100 человек.

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