В 2018 году орловские фермеры получат господдержку

В 2018 году в Орловской области будет акцентировано внимание на вопросе поддержки малых форм хозяйствования на селе.

В частности, планируется оказать поддержку в рамках единой субсидии в виде грантов начинающим фермерам, на создание семейных животноводческих ферм, направить на укрепление материальной базы кооперативов более 50 млн рублей, при этом будет создано не менее 28 постоянных рабочих мест и обеспечен прирост продукции, произведенной в К(Ф)Х, а также прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной СПоК не менее 10%.

Поручение о возмещении части затрат на создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» сегодня на заседании регионального Правительства дал врио Губернатора области Андрей Клычков.

Отметим, что в 2017 году на господдержку малых форм хозяйствования в регионе выделено почти 135 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Осуществляется грантовая поддержка крестьянских хозяйств. Орловские фермеры стали чаще пользоваться льготным кредитованием, в нынешнем году ими получены 764 млн рублей краткосрочных и инвестиционных кредитов.

Относительно темы сельскохозяйственных потребительских кооперативов было отмечено, что сегодня в регионе зарегистрировано 46 таких хозяйствующих субъектов. В связи с этим врио Губернатора подчеркнул, что особое внимание следует уделить возобновлению деятельности уже имеющихся кооперативов и созданию новых — при участии малых форм хозяйствования и с учетом их специализации.

В целях обеспечения выполнения послания Президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию РФ Минсельхозом России для Орловской области определен план по созданию 9 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 5 сельскохозяйственных потребкооперативов перерабатывающего и сбытового направления к настоящему моменту уже созданы.

«Орловская область — это, прежде всего, аграрный регион, — подчеркнул Андрей Клычков. — Больше трети ее населения — сельские жители. Поэтому особое значение для развития сельских территорий имеет государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе, которые сохраняют свой потенциал и производят значительный объем продукции животноводства и овощеводства».