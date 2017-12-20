В 2018 году на Орловщине продолжится работа по созданию доступной среды для инвалидов

Об этом сегодня шла речь на совместном заседании Координационного совета по делам инвалидов и Координационного комитета содействия занятости населения региона.

Его участниками стали заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков, заместитель Председателя Правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости Игорь Козин, и.о. руководителя Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства области Ирина Гаврилина, начальник областного Управления труда и занятости Анатолий Майоров, а также лидеры общественных организаций, представляющие интересы лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В центре внимания участников мероприятия был вопрос, касающийся продления государственной программы «Доступная среда» до 2025 года. Напомним, такое предложение озвучил Президент страны Владимир Путин на недавней встрече с гражданами, имеющими инвалидность. Распоряжение Правительства России о продлении госпрограммы будет подготовлено в 1 квартале 2018 года.

Как подчеркнул Андрей Усиков, участие Орловской области в этой программе позволит получить субсидию из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по «Доступной среде».

Напомним, что в этом году общий объем финансирования мероприятий программы превысил 19,7 млн рублей, из которых почти 18 млн рублей — это федеральные средства.

В сентябре 2017 года были внесены изменения в Закон Орловской области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Орловской области». Отметим, что квотированию по-прежнему подлежат организации, имеющие не менее 35 штатных работников. Увеличилась квота работодателям, численность работников которых не превышает 100 человек, с 2% до 3%.

Также Законом области о квотировании установлены требования к качеству вакансий. В настоящее время в регионе квота установлена 914 работодателям. Квотируемая база составляет 3635 рабочих мест. В счет установленной квоты создано (выделено) 4071 рабочее место.