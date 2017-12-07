В 2018 году минимальная зарплата в Орловской области составит 10,5 тыс. руб

Вопрос о заключении регионального соглашения о минимальной заработной плате на 2018 год обсуждался на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Мероприятие провел заместитель Председателя Правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости Игорь Козин.

В обсуждении принимали участие Председатель Федерации профсоюзов Орловской области Николай Меркулов, председатель регионального Объединения работодателей «Объединение промышленников и предпринимателей Орловской области» Алексей Ереничев, заместитель начальника Управления труда и занятости Орловской области Александр Иванов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин, председатели отраслевых профсоюзных организаций.

2 февраля 2017 года в Орловской области впервые было заключено региональное соглашение о минимальной заработной плате в размере 10 тыс. рублей.

Действие соглашения распространяется на все организации — юридические лица независимо от отраслевой принадлежности и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории области, за исключением организаций, финансируемых из федерального, областного и местных бюджетов, а также организаций, заявивших мотивированный отказ от присоединения к соглашению.

По информации Минтруда России с 1 января 2018 года планируется установить минимальный размер оплаты труда в целом по стране в размере 9489 рублей.

Федерацией профсоюзов Орловской области подготовлен проект регионального соглашения о минимальной заработной плате в Орловской области на 2018 год в размере 10,5 тыс. рублей, с распространением его действия на организации внебюджетной сферы.

По итогам обсуждения областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений решила одобрить инициативу Федерации профсоюзов Орловской области.

Управление труда и занятости Орловской области направит проект Соглашения на согласование в Правительство Орловской области.