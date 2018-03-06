В 2018 году более 29 тысяч школьников отдохнут в оздоровительных учреждениях Орловской области

Об этом сообщила руководитель Департамента образования области Татьяна Шевцова на заседании регионального Правительства 5 марта.

В текущем году планируется организовать детский отдых в 353 оздоровительных учреждениях на территории региона, в том числе: в 14 загородных оздоровительных учреждениях, 333 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и в 6 палаточных лагерях.

В санаторных учреждениях Орловской области планируется отдых 1,5 тысяч ребят, в загородных оздоровительных лагерях области — 7,5 тысяч, в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием области — 19,2 тысяч, в палаточных лагерях области — 500 человек.

Общий объем финансирования из консолидированного бюджета области на проведение детской оздоровительной кампании в текущем году составит 123,3 млн рублей, что на 6,9 % больше, чем в 2017 году. В том числе из областного бюджета будет направлено 60,4 млн рублей (на 28,6 % больше, чем в 2017 году). Из внебюджетных источников на организацию отдыха и оздоровления детей планируется привлечь более 50 млн рублей.

Средняя стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря Орловской области составит 17,7 тыс. рублей, в санатории — 21,3 тыс. рублей, в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием — 3318 рублей.

В этом году наряду с традиционными профильными сменами запланированы смены: «Первый салют», посвященная 75-летию освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков; «По тургеневским местам», посвященная 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева, смена для детей, стремящихся к изучению математики и английского языка, смены детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», Российского движения школьников.

За пределами области в составе организованных групп планируется оздоровить 320 детей, из них 198 детей, проявивших особые успехи в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности в федеральных детских центрах «Артек» (99 детей), «Смена» (59 детей), «Орленок» (40 детей).

Врио Губернатора Андрей Клычков поручил профильным Департаментам и Управлениям области усилить меры по обеспечению безопасного пребывания детей в загородных оздоровительных учреждениях и провести работу по увеличению охвата детей различными организованными формами отдыха.

Главам муниципальных образований рекомендовано организовать оздоровление и занятость подростков, состоящих на различных видах профилактического учета.