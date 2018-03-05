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  3. В 2018-2019 г.г. Орловщина получит 291,7 млн. руб. федеральных денег на строительство яслей

В 2018-2019 г.г. Орловщина получит 291,7 млн. руб. федеральных денег на строительство яслей

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05.03.2018

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов на создание в регионах дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет в яслях и ясельных группах детских садов.

Средства господдержки в общем объёме 49 млрд рублей будут предоставлены субъектам Федерации в 2018 и 2019 годах в рамках госпрограммы «Развитие образования».

В 2018 году Орловской области предусмотрено 145,8 млн рублей на эти цели, в 2019 году — 145,9 млн рублей.

В соответствии с поручением Президента России предусматривается создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях (яслях и ясельных группах), в целях достижения к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет.

Условия предоставления трансфертов — наличие региональной программы по созданию дополнительных мест, а также наличие в региональном бюджете ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства.

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