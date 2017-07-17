В 2017 году в школах Орловской области оборудуют 18 теплых санузлов

В 2017 году 7 теплых санузлов будут обустроены в школах Орловского района, 4 — в Кромском районе, по 2 — в Урицком и Новодеревеньковском районах и по 1 — в Краснозоренском, Ливенском, Малоархангельском.

По информации руководителя Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Дениса Блохина, проектно-сметная документация на обустройство 13 теплых санитарно-бытовых помещений в общеобразовательных учреждениях Орловской области прошли государственную экспертизу.

Общая сумма средств на обустройство в текущем году 13 санузлов, получивших заключение достоверности определения сметной стоимости, составляет более 16 млн рублей. При этом получена экономия в результате решения производить обустройство санузлов внутри образовательных учреждений при наличии свободных помещений. Из 13 объектов только 4 являются пристройками.

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