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Орел14.11.2017 Вторник 12:17
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  3. В 2017 году в Орловской области производство молока на душу населения составило 235 кг

В 2017 году в Орловской области производство молока на душу населения составило 235 кг

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14.11.2017

Это эквивалентно среднероссийскому показателю.

Всего хозяйствами региона за 9 месяцев текущего года произведено более 139 тыс. тонн молока.

Норматив потребления молока равен 320-340 кг на человека в год.

По данным Орелстата, среднедушевое потребление молока и молокопродуктов в регионе за 2016 год превысило 201 кг.

Молочную продукцию молокоперерабатывающих предприятий Орловской области можно купить на ярмарках выходного дня, в магазинах Облпотребсоюза, «Родное село», «Магнит», «Линия», «Атолл», «Европа», «Пятерочка».

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