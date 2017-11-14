В 2017 году в Орловской области производство молока на душу населения составило 235 кг
14.11.2017
Это эквивалентно среднероссийскому показателю.
Всего хозяйствами региона за 9 месяцев текущего года произведено более 139 тыс. тонн молока.
Норматив потребления молока равен 320-340 кг на человека в год.
По данным Орелстата, среднедушевое потребление молока и молокопродуктов в регионе за 2016 год превысило 201 кг.
Молочную продукцию молокоперерабатывающих предприятий Орловской области можно купить на ярмарках выходного дня, в магазинах Облпотребсоюза, «Родное село», «Магнит», «Линия», «Атолл», «Европа», «Пятерочка».
Короткая ссылка obl1.ru/~/43118
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