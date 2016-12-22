В 2017 году в Орле отремонтируют 81 многоквартирный дом

В администрации города состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает пресс-служба учреждения. Среди ее участников — представители администрации города, работодателей и профсоюзов.

Один из центральных вопросов был посвящен капитальному ремонту многоквартирных домов в Орле.

Хотя контролировать качество и сроки проведения капремонта, согласно закону Орловской области от 28 июня 2013 года № 1498-ОЗ, должен Региональный фонд капитального ремонта, администрация города Орла внимательно следит за ситуацией.

Как доложила заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта-начальник отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов Галина Итальянцева, в Орле наблюдается отставание в выполнении соответствующих программ.

В программе капитального ремонта на 2015 год участвовали 19 многоквартирных домов. В 13 из них предполагалась замена лифтов — эти работы уже завершены. В остальных домах был запланирован комплексный ремонт. В пяти он уже закончен, однако еще не завершен ремонт кровли на ул. Ленина, 6.

В программе капремонта на этот год — 76 домов. При этом работы по замене лифтов выполнены уже в 18 домах — во всех, где было запланировано. 58 многоквартирных домов подлежат в этом году комплексному ремонту: работы завершены в 13-ти, продолжаются — на двух домах. Еще по 21 дому заключены договора с подрядными организациями, собственники 18-ти в настоящее время рассматривают сметы ремонта, по шести домам объявлен конкурс на выбор подрядных организаций.

Программа капитального ремонта на 2017 год в Орле включает в себя 81 многоквартирный дом. В девяти домах планируется заменить 58 лифтов. В комплексном ремонте на будущий год — 72 дома. На выполнение работ по восьми домам уже заключен договор с подрядчиками. На ремонт 64 домов разрабатывается проектно-сметная документация.