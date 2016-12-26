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В 2017 году сельским врачам при трудоустройстве выплатят по 1 млн. руб.

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26.12.2016

Орловской области распределены межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные выплаты при трудоустройстве сельских врачей в 2017 году

В соответствии с распоряжением Правительства РФ Орловской области предусмотрено 6,6 млн рублей.

Средства на единовременные выплаты медицинским работникам предусмотрены в бюджете ФОМС в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы «Развитие здравоохранения».

Единовременные компенсационные выплаты (в размере 1 млн рублей на одного специалиста) будут производиться медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах или переехавшим из другого населённого пункта на работу в сельский населённый пункт, рабочий посёлок или посёлок городского типа и заключившим договор с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Федерации.

Такие выплаты финансируются за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых территориальному фонду ОМС из бюджета ФОМС, и средств субъектов Федерации в соотношении соответственно 60% и 40%.

Средства предоставляются на основе заявок субъектов Федерации.

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