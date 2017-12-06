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В 2017 году орловские "бюджетники" получили 277,7 млн рублей федеральных дотаций

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06.12.2017

Бюджетные ассигнования на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов в 2017 году поступили из резервного фонда Правительства РФ. Общий объем дотаций субъектам РФ составляет 11,58 млрд рублей.

Средства распределены между бюджетами 23 регионов на финансирование до конца 2017 года первоочередных расходов, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы.

Как сообщили в Департаменте финансов Орловской области, предусмотренная распоряжением Российской Федерации для нашего региона дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в объеме 277,7 млн рублей полностью направлена на реализацию майских указов Президента Российской Федерации в части достижения показателей «дорожных» карт по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы области.

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