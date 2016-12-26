В 2017 году область получит 20 млн. руб. федеральных субвенций на санаторно-курортное лечение граждан
26.12.2016
Распоряжением Правительства РФ утверждено распределение в 2017 году субвенций из федерального бюджета бюджетам регионов на реализацию переданных полномочий по оказанию отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части предоставления путёвок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Субвенции распределены 11 регионам, в том числе и Орловской области.
Общий объем государственной поддержки на эти цели составит 1,8 млрд рублей.
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