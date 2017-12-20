В 2017 году на Орловщине объем сельскохозпроизводства составит около 76,5 млрд рублей

Это 107,7 % в действующих ценах к уровню 2016 года.

Такие цифры врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков привел в ходе ежегодного Инвестиционного послания. Мероприятие состоялось сегодня, 19 декабря, в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН».

Андрей Клычков отметил, что результаты, достигнутые по итогам трех кварталов, позволяют говорить о стабильности региональной экономики.

«Фиксируется небольшое повышение основных экономических показателей», — сказал врио главы региона.

В промышленном комплексе объем отгруженных товаров собственного производства ожидается в сумме 122 млрд рублей, по сравнению с 2016 годом увеличится более чем на 2 %.

Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах) прогнозируется в размере 228 млрд рублей.

Наибольший вклад в объем Валового регионального продукта традиционно вносит сельскохозяйственное производство — 21,2%, а также промышленность — 18,4%.

Врио Губернатора сообщил, что в текущем году в Орловской области выросло количество индивидуальных предпринимателей. Сегодня на территории региона зарегистрировано более 19 тыс. физических лиц, занимающихся хозяйственной деятельностью без образования юридического лица, а также более 15 тыс. предприятий и организаций.

По предварительным данным, инвестиции в основной капитал в 2017 году составят 48,3 млрд. рублей, что примерно соответствует уровню прошлого года.

Андрей Клычков подчеркнул, что ярким событием 2017 года стало подписание специального инвестиционного контракта между «Санофи-Авентис Восток», Минпромторгом России и Правительством Орловской области для реализации инвестиционного проекта по модернизации промышленного производства фармацевтической продукции. Финансовые вложения в течение 10 лет составят около 1 млрд рублей. Это позволит впервые выйти на экспорт человеческих инсулинов.

Продолжает свое развитие Знаменский СГЦ. Ожидается, что к 2020 году производственные мощности предприятия увеличатся вдвое. Объем инвестиций в развитие за три года составит более

7 млрд рублей.

«Ливгидромаш» успешно реализует проект импортозамещения стоимостью более 2,5млрд рублей. Его реализация позволит обеспечить основные потребности российских нефтегазовых и энергетических компаний в эффективном высокотехнологичном насосном оборудовании.

Врио Губернатора отметил, что сохраняется устойчивый интерес к Орловской областии со стороны иностранного бизнеса. Компания «АйВиСи Рус» выбрала наш регион для создания завода по производству ПВХ-напольных покрытий. Стоимость проекта составит порядка 2,5млрд рублей.

В городе Мценске компания «Эль Сайхан» планирует производство базальтовых волокон, композитных и армирующих материалов. В рамках реализации только одного этого проекта ожидается создание 920 высокопроизводительных рабочих мест.

В текущем году была проделана большая работа по выполнению мероприятий целевых моделей по формированию благоприятного делового климата, включающих вопросы технологического подключения, получения разрешения на строительство, регистрации права собственности и другим.

"Сегодня мы можем констатировать — в целом Орловская область успешно справилась с поставленной задачей, — подчеркнул Андрей Клычков.

Исполнены модели регионального инвестиционного стандарта, позволившие модернизировать действующие механизмы поддержки инвесторов. Проведена полная модернизация регионального электронного Инвестиционного портала: обеспечена возможность направления в электронной форме заявки о намерении реализовать инвестиционный проект, подать документы для получения государственной поддержки.

Реализован ряд других мер по информационной открытости для бизнеса.