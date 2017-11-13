В 2017 году индекс производства сельхозпродукции на Орловщине превысит 102%

Ожидается, что валовое производство продукции сельского хозяйства в регионе в этом году составит 76,5 млрд рублей.

На заседании регионального Правительства заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов доложил о предварительных итогах реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области».

По предварительной оценке запланированные государственной программой на 2017 год основные целевые индикаторы будут достигнуты.

В настоящее время намолочено 3 млн 165 тыс. тонн в первоначальном весе. Средняя урожайность составила 38,6 ц/га. По сравнению с 2016 годом на текущую дату валовый сбор превышает прошлогодний показатель на 250 тыс. тонн. Сахарная свекла убрана на площади 44,8 тыс. га или 78% от плана. Накопано более 1,7 млн тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность — около 400 ц/га.

Будут выполнены показатели по производству сахара, подсолнечного масла, муки, крупы, плодоовощным консервам.

Орловская область занимает 5-е место в ЦФО по валовому сбору зерна, 3-е место в России и 1-е в ЦФО — по сбору гречихи, 1-е место — по урожаю люпина, 7-е место в России по сбору сои, 10-е место в России по сбору сахарной свеклы.

По итогам 2017 года планируется произвести 145 тыс. тонн мяса во всех категориях хозяйств или 113% к прошлому году.

По соглашениям между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Орловской области прямая поддержка аграриям из федерального бюджета составляет 1 млрд 580 млн рублей и 159,8 млн рублей из областного бюджета.

Андрей Клычков поставил задачу сосредоточить усилия на создании благоприятной среды для инвестирования в отрасль АПК региона, развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, стимулировании развития молочного и мясного животноводства, тепличного овощеводства, садоводства, семеноводства. «Все это, в конечном счете, позволит увеличить количество рабочих мест на селе, и главное — обеспечить население качественными отечественными продуктами», — подчеркнул глава региона.

Андрей Клычков также дал поручение активно привлекать к обсуждению вопросов развития АПК в администрации области представителей орловских научно-исследовательских институтов, обладающих значительным потенциалом в развитии аграрной науки.