В 2017 году 60 сирот были переданы на воспитание в семьи Орла

В течение 2017 года в областном центре свыше 60 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были переданы на воспитание в семьи. Примечательно, что с 2013 года количество детей, которые находятся в учреждениях интернатного типа, сократилось вдвое.

Количество приемных семей увеличилось почти в четыре раза, по сравнению с 2012 годом. Об этом на еженедельном совещании у главы администрации Орла Александра Муромского доложила Алла Шайкина, заместитель начальника управления социальной поддержки, физической культуры и спорта.

По ее информации, в этом году восемь детей были усыновлены, а 19 детей определены в государственные учреждения. Как она с сожаление отметила, в роддомах по-прежнему периодически появляются «отказные» дети, но количество таких случаев постепенно идет на убыль. Так, например, в 2012 году таких детей было 24, а в 2017 году — 13.

Шайкина рассказала, что Школу приемных родителей в минувшем году закончили 44 орловца, около 20 из них взяли на попечение детей-сирот. Она подчеркнула, что одним из приоритетных направлений работы отдела опеки и попечительства является укрепление института семьи и защита детей. Впервые в прошлом году чествовали опекунов и приемных родителей, чьи подопечные добились особых успехов в учебе, творчестве и спорте. Кроме этого, с 2013 года активно работает общественный Совет замещающих семей. Также систематически проводится работа по защите жилищных прав детей-сирот. За состоящими на учете несовершеннолетними закреплено 340 жилых помещений. На учете состоит 85 детей-сирот.