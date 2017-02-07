В 2016 году ВВП России снизился на 0,2%

ВВП России в 2016 году снизился на 0,2%, перейдя в четвертом квартале к росту с коррекцией на сезонность; дальнейшему увеличению ВВП будет способствовать восстановление совокупного спроса в первом полугодии 2017 года, говорится в комментарии ЦБ РФ по экономике.

«В IV квартале, по оценке Банка России, ВВП с коррекцией на сезонность перешел к росту. По итогам 2016 года его объем сократился на 0,2%. Восстановление совокупного спроса в первом полугодии 2017 года будет способствовать дальнейшему росту ВВП», — отмечает регулятор.

Восстановление экономической активности в России начало приобретать устойчивость, но динамика основных показателей оставалась неоднородной, отмечает ЦБ.